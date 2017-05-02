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Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Open
02.05.2017 22:27:14

Tenis: TEB BNP Paribas İstanbul Open

Lajovic, turnuvanın 7 numaralı seribaşı Coric'i yenerek ikinci tura yükseldi

TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nda Sırp Dusan Lajovic, 7 numaralı seribaşı Hırvat Borna Coric'i yenerek ikinci tura çıktı.

Garanti Koza Arena'da düzenlenen organizasyonun ana tablo ilk tur maçında, dünya sıralamasında 84. basamakta yer alan Lajovic, Borno Coric ile karşılaştı.

Çok çekişmeli geçen ve 2 saat 41 dakika süren karşılaşmada ilk seti 6-3 alan Lajovic, ikinci seti 7-6 kaybetti. Final setini 7-5 alan Sırp raket, maçı da 2-1 kazanarak, ikinci tura yükseldi.

Dusan Lajovic, ikinci turda Türk tenisçi Cem İlkel'i eleyen Rus Mikhail Youzhny ile eşleşti.


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