11.05.2017 21:03:13

Tendürek şehidinin eşine acılı haber verildi

Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde yapılan operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in Ağrı'daki eşine acı haber verildi.

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Ağrı'nın Tendürek Dağı bölgesinde yapılan operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in Ağrı'daki eşine acı haber verildi.Tendürek Dağı'nda PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit düşen Hataylı 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in Ağrı'daki evinde eşi Tuba Gücüyetmez'e acı haber verildi. Haberin alınmasının ardından eve Türk bayrağı asılırken, ev önünde ambulans hazır bekletildi. Şehidin 2 aylık evli olduğu öğrenildi.Öte yandan, aynı çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Alper Seven'in yaklaşık 1,5 ay önce Neslihan Seven'le hayatını birleştirdiği öğrenildi. Şehidin sosyal medya sitesinde paylaştığı düğün fotoğrafları da ortaya çıktı. Şehidin naaşının yarın Erzurum'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.