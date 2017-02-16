16.02.2017 14:33:45

Tendürek Geçidinde yoğun tipi

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Geçidinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Geçidinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı.Dünden beri bölgede etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Doğubayazıt-Çaldıran karayolu üzerindeki Tendürek Geçidinde tipi nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor. Yağan kar yağışının ardından yolda yoğun buzlanma oluşurken, görüş mesafesi ise birkaç metreye kadar indi. Tipi nedeniyle Somkaya ile Gülizar köyleri arasında araçlar ilerleyemezken, bölgede yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.Öte yandan, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Yaygınyurt köyü yolunda araç içerisinde mahsur kalan ve çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yolcular ise Doğubayazıt İlçe Özel idaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.