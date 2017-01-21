21.01.2017 20:47:24

Tendürek Dağına hava destekli operasyon

Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, hava destekli Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin barınma yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, hava destekli Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin barınma yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde bulunan Tendürek Dağı bölgesinde 19-21 Ocak 2017 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığımızca teröristlerin muhtemel barınma yerlerine yönelik operasyon düzenlenmiştir. Hava destekli yapılan operasyonlarda 4 tabur asker ve Geçici Köy Korucularımız yer almıştır. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam edecektir" denildi.