23.02.2017 14:56:51

Temizlik işçisi FETÖ'den hakim karşısında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında FEM Dershanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan şahıs FETÖ'den hakim karşısına çıktı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında FEM Dershanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan şahıs FETÖ'den hakim karşısına çıktı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan Fem Dershanesi temizlik personeli FETÖ'den hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucu Hüseyin A. beraat etti.Hakkında FETÖ terör örgütü adına himmet parası topladığı iddia edilen Körfez'de bulunan FEM dershanesi temizlik görevlisi Hüseyin A, "Ben sadece dershane müdürünün bana verdiği parayı yine dershane müdürünün verdiği hesap numarasına Bank Asya'ya yatırıyordum. Bu paranın ne parası olduğunu dahi bilmiyordum. Bylock'u da televizyonlardan ve gazetelerden duydum olaylarla hiçbir alakam yok" dedi. Tutuksuz olarak yargılanan ve olaylarla bir alakası olmadığını söyleyen temizlik görevlisi Hüseyin A.'nın mahkemece beraatine karar verildi.