19.02.2017 10:58:40

Temizlik işçisi bulduğu 50 bin liralık çeki sahibine teslim etti

Yalova'da asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışan Ayhan İnatlı, yerde bulduğu 50 bin liralık çeki sahibine teslim etti.

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Yalova'da asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışan Ayhan İnatlı, yerde bulduğu 50 bin liralık çeki sahibine teslim etti.Yalova'da temizlik işçisi olarak çalışan ve aldığı bin 300 lira ile evini geçindiren Ayhan İnatlı, çalıştığı esnada yerde 30 bin ve 20 bin liralık iki adet çek buldu. Çeklerin kesildiği bankayı arayarak çekleri bulduğunu anlatan İnatlı, çekin sahibine ulaşmak istedi. Çeklerin Yalova'da kafe işleten Ayhan İkizek'e ait olduğunu öğrenen İnatlı, çekleri sahibine teslim etti. İnatlı, "Allah bize haram nasip etmesin. Biz asgari ücretle çalışıyoruz ama çoluğuma çocuğuma haram yedirmem" dedi.Çeklerinin bulunması ile derin bir nefes alan işletme sahibi İkizek ise, defalarca teşekkür ettiği İnatlı'ya, "Senin gibi insanlar oldukça bu ülkenin sırtı yere gelmez" dedi.Çeki sahibine teslim eden temizlik işçisi, ardından mesaisine kaldığı yerden devam etti.