25.07.2017 09:18:47

Temizlik için gittiği evin balkonundan düştü

Çorum'da temizlik için gittiği evin balkonundan düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Olay, Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emine Aksu (53) temizlik için gittiği bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkon camlarını silmek için dışarı sarktı.

Balkondaki demir parmaklığın kırılması sonucu talihsiz kadın 12 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan Aksu, ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.