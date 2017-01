26.01.2017 17:03:14

Teminat konusunda bankalara sert uyarı

Başbakan Binali Yıldırım, taşınır malların teminata konu olmasının çok büyük bir rahatlık olduğunu belirterek, 'Bazı bankalar görüyorum ki bunu anlama

Başbakan Binali Yıldırım, taşınır malların teminata konu olmasının çok büyük bir rahatlık olduğunu belirterek, "Bazı bankalar görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan birisi de kamu bankası. Bununla ilgili nazlanıyorlar, efendim bu teminat olur mu, altından hava geçiyor, bu geçiyor diye mazeret" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirilen 'Dünya Gümrük Günü' kutlama programında konuştu. Tek pencere sistemine değinerek sistem hakkında bilgi veren Başbakan Yıldırım, "Elektronik ortamdan istifade ederek internetin yaygın kullanılmasından istifade ederek, bütün verilerin bir yere toplanılmasıyla beraber tek pencereden işleri birkaç dakika içinde halledebiliyorsunuz. 2006'da biz bu işin öncüsü olduk, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile protokolle başlattık. Dedik ki bizim orada adamımızın durmasına gerek yok, gerekli sertifikaları var mı, bizim adamımızın işi o. Polis, sağlıkçı orada. Vatandaş gidip tek tek hatırını soruyor, onların gönlünü razı etmeden geçemiyor. Şimdi kafayı uzatacak pencere, pencerede bir adam. 14 kişinin hatırını soracağına, bir kişinin hatırını soracak geçip gidecek. Vatandaşa da, memura da kolaylık. Ticaret yapana da kolaylık. İnsanın müdahalesi ne kadar fazla olursa o kadar sorun olur. İşlerin elektronik ortamda yapılmasının önünü açmak, gelecekteki başarının sırrı buradan geçiyor" ifadelerini kullandı.Özellikle Bulgaristan geçişlerinde kuyruklar olduğu şikayetlerine dikkati çeken Yıldırım, "Şikayet var, özellikle Bulgaristan geçişlerinde kuyruklar artıyormuş, tırcıların talebi orada konaklama yerleri istiyorlar. Buradan Rifat Bey'e söylüyorum, kısa zamanda buraya orada tır parkını büyütelim, genişletelim, beklerken insanlar arabaların içinde, orada burada sefillik çekmesinler. Ne lazımsa arsa, yer biz verelim, kısa zamanda bunu halledelim. Keşke bu olmasa. Ama niye oluyor, sizin geçişleri iyi yapmanız yetmiyor, öbür tarafın da iyi olması lazım. Aynı hassasiyet gösterilmediği zaman bu sefer hiçbir işe yaramıyor. Ticaretin tek yolu var, kalite ve rekabet. Bunun dışındaki yollar yol değildir" dedi.YILDIRIM'DAN BİLGİ TOPLUMU VURGUSUBaşbakan Yıldırım, önemli olanın altyapı değil, zihniyet değişimi olduğunu vurgulayarak, bilgi toplumuna geçişin önemine değindi. Orta ve genç kuşakların bilgi toplumunun tam da ortasında olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şu anda bilgi toplumu konusunda dünya ortalamasının üzerinde olunduğunu dile getirdi.Yıldırım, çek sistemine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, çek yazıp altına imza atıldıysa gereğinin yapılması gerektiğine dikkati çekti. Yıldırım, anayasa değişikliğine imza attıklarını ve gereğini yaptıklarını söyledi.BANKALARA SERT ÇIKTI"Ticareti rahatlatmak için taşınır rehni kanununu çıkardık" diyen Başbakan Yıldırım, "Teminat sorunu en büyük sorundu. Taşınır rehni, yanı taşınır malların teminata konu olması çok büyük bir rahatlık. Bazı bankalar görüyorum ki bunu anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan birisi de kamu bankası. Bununla ilgili nazlanıyorlar, efendim bu teminat olur mu, altından hava geçiyor, bu geçiyor diye mazeret. Kardeşim, kanun çıktıysa uygulayacaksınız. Bunun lami cimi yok, uygulamazsanız irade gereği neyse yapar. Size demiş miyiz, orada büyükbaş hayvanı varsa, küçükbaş hayvanı varsa, torna tezgahı varsa, hepsini teminat alacaksınız, malı mülkü ne varsa teminat. Menkul, gayrimenkul. Biraz da taşın altına elinizi koyun. Hep neden milletten bekliyorsunuz? Efendim şimdi dolar kurunda dalgalanma var, ben teminatı aldığım zaman dolar kuru şuydu, şimdi hesap ediyorum şu kadara düştü. Şu kepazeliğe bak. Milleti yaşatmak varken bir tekme de ben vurayım. Olur mu böyle şey? Bunlar gelip geçici şeyler. Evelallah, Amerika Başkanı da oturdu yerine, şimdi kısa sürede herşey daha da netleşecek, dünya piyasalarındaki bu dalgalanmalar da sona erecek. Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar var. Ekonomik göstergeler bize benzer ülkelerden çok daha iyi durumda. Peki niye böyle, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülerle bölücüler kardeş oldular, ittifak kurdular. Türkiye ekonomisi kötü olacak diye, himmet diye topladıkları paraları oluk oluk lobi şirketlerine aktarıyorlar ama unutmasınlar hazırın ardı tez gelir, burunlarından lime lime bu millet getirir" açıklamasında bulundu."MHP VE GRUBUNA TEŞEKKÜR EDİYORUM""Önümüzde yeni bir dönem var" diyen Başbakan Yıldırım, "Önümüzdeki 75 gün önemli. Bir halk oylaması yapacağız. Meclis anayasa değişikliğini 339 oyla kabul etti. Meclis anayasa değiştirmedi. Anayasa değişikliğinin millete gideceğini kabul etti. Milletin önüne sandık konulacak, kararını verecek. Biz millete gidişin önünü açtık ama aslanlar gibi bu değişiklik vatandaşın önüne gitmesin diye her yolu deneyenler oldu. Ana muhalefet partisi, bölücülerle dirsek teması yapan HDP'yi de alarak hayır kampanyası yaptı. 339 arkadaşımız, biz milletin iradesine karşı çıkamayız diye vekil olarak üzerlerine düşen görevi yaptılar. Memleketin temel konuları için uzlaşma kültürünü ortaya koyan MHP ve grubuna teşekkür ediyorum. Bu bir sorun, bu sorun ne zaman ortaya çıktı? 2007" şeklinde konuştu.2007'de 367 icadının çıkarıldığını anlatan Yıldırım, "367 icadı, bizim memlekette buna tilki fıstığı diyorlar" dedi. Sistem ve rejim tartışmalarına milletin gülüp geçtiğine işaret eden Yıldırım, "Bu yaptığımız düzenlemede vekillerini de, Cumhurbaşkanını da aynı anda aynı sandıkta seçecek. İki zarf, birinde Cumhurbaşkanı, birinde milletvekilleri. İktidar, sandıkla başlayacak sandıkla bitecek. İki sandık arasında kesintisiz iktidar olacak. Güçlü iktidar olacak. Vatandaşa verdiği sözleri yerine getirecek. Güçlü bir ülkenin sağlayacağı faydaları düşünün" diye konuştu.Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanlığının hükümet sistemi, istikrar, ekonominin hızlı büyümesi, bürokrasinin azalması, vesayetlerin ortadan kalkması, ülkenin birliği, bekası, kardeşliğinin ilelebet sağlanması demek olduğunu ifade etti. 'Meclis zayıflıyor' tartışmalarına işaret eden Yıldırım, "Bu CHP'yi Allah ıslah etsin. Mevcudu da değişikliği de bilmiyorlar" dedi."YETKİ KULLANIYORSAN SORUMLULUK DA OLACAK"Yeni anayasa değişikliğine ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Denetim zayıflıyor, kim demiş? CHP. Okumadıkları oradan belli. Genel görüşme, yazılı soru, Meclis soruşturması aynen devam ediyor. Ama bunların hepsinden daha önemlisi, şudur. Önemle dikkat çekiyorum, vatandaşımız bilsin. Mevcut sistemle Cumhurbaşkanını yargılamak hemen hemen imkansız. Neden imkansız diyorum. Çünkü, Cumhurbaşkanı bu kadar çok yetkiye rağmen suçlanamıyor. Sorumsuz. Yetki kullanıyorsan sorumluluk da olacak" dedi. Yıldırım, konuşmasında şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanı, bakanları, yardımcıları her suçtan dolayı suçlanabilecek. Mecliste haklarında soruşturma açılabilecek. Başlangıçta soruşturma açılacak. Soruşturma komisyonları kurulacak. Yüce Divana gönderilip gönderilmemesi üçte iki çoğunlukla belirlenecek. Parlamentonun zayıfladığını söyleyenler kulakları çınlasın, bunu iyi dinlesin. Parlamento bütçe konusunda tam yetkili. Burada mevcut sistemin olumsuzlukları gözden geçiriliyor."Millet iradesinin gücüne işaret eden Yıldırım, "Millete ram ol, itaat et" dedi. Milletin 15 Temmuz'da ülkeyi karanlıktan kurtardığını hatırlatan Yıldırım, milletin önümüzdeki halk oylamasında da Türkiye'de vesayetçilere, statükoculara, değişime karşı direnenlere gereken cevabı vererek, sandıkta 'evet' diyerek son görevini de yapacağını ifade etti.Programa Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı.(Enise Vural / İHA)