30.01.2017 11:38:48

TEMA yaylada karda aç kalan hayvanları unutmadı

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaylada karda aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakıldı.

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Tokat'ın Niksar ilçesinde yaylada karda aç kalan hayvanlar için yiyecek bırakıldı.TEMA Niksar Temsilciliği tarafından Çamiçi Yaylası'nda aç kalan hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı. TEMA Niksar İlçe Temsilciliği, yoğun kar yağışının ardından beyaza bürünen Çamiçi Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişti. Doğaseverler, hayvanların aç kalmaması için yol kenarlarına yiyecek bıraktı.Çamiçi Yaylası Şirin oba mevkisi, Gülebi köyü çıkışı ve kebab ocakları bölgesi olmak üzere üç noktaya bırakılan yiyecekleri aç olan hayvanların hemen yedikleri gözlendi. TEMA İlçe Tema temsilcisi Tahsin Çamkerten her kış mevsiminde yayla bölgesine aç kalan hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını belirterek "Çevremizi doğamızı ve doğada yaşayan hayvanları korumalıyız bu bir insanlık görevidir. Doğadaki canlıların yaşaması ve doğal dengenin korunması açısından oldukça önemlidir. Bu faaliyetlerimizle farkındalık oluşturarak hayvanseverlerin konuya duyarlılık göstermesini arzuluyoruz" dedi.