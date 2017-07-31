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31.07.2017 11:11:08
TEM'de korkunç kaza!
TEM Mahmutbey çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir taksi şoförü motosiklete çarptı.
Kaza sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
tem kaza
tem
kaza
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Yol verme kavgası ölümle sonuçlandı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kavşakta yol verme kavgasının büyümesi sonucu bir kişi silahla vurularak öldürüldü.
31.07.2017 12:30:03
Adana'da deprem!
Adana'nın Feke ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
31.07.2017 11:27:33
İşte Cengiz Ünder'in penaltı golü!
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Juventus ve Roma karşılaşması penaltılara kaldı. Roma formalı Cengiz Ünder takımının 5. penaltı atışını gole çevirdi ancak Juventus Roma'yı 5-4 mağlup etti.
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Rusya'nın İrkutsk bölgesinde bir kamyon trenin tamamının geçmesini beklemeden karşıya geçmeye çalıştı. Kamyon, trenin üstünde bulunan demire takılarak devrildi.
31.07.2017 11:04:32
Aziz Yıldırım trafikte kavga etti!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, aracını trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün üzerine kırdı. Motosiklet sürücüsüne ağır hakaretlerde bulunan Yıldırım'ın ve korumalarının tartışma anları kask kamerasına yansıdı.
31.07.2017 10:45:09
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31.07.2017 01:08:04
TİMETÜRK
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Bekir İrtegün itirafçı oldu!
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