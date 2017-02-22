22.02.2017 17:41:00

Televizyon içinde kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol kontrollerinde bir televizyonun içine gizlenmiş 72 karton kaçak sigara ele geçirildi.

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Van'ın Başkale ilçesinde yapılan yol kontrollerinde bir televizyonun içine gizlenmiş 72 karton kaçak sigara ele geçirildi.Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Çaldıran Mahallesinden Van'a gitmekte olan 65 NK 066 plakalı minibüsü durdurarak arama yaptı. Minibüste bulunan bir televizyonun kime ait olduğunu sorması üzerine S.G.'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada, tüplü televizyonun içerisine gizlenmiş 72 karton kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili S.G. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.