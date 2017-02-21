21.02.2017 19:46:32

Telefonundan ByLock çıktı, ne olduğunu bilmediğini söyledi

Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve cep telefonundan ByLock çıkan öğretmen, ByLock'un ne olduğunu bilmediğini ileri sürdü.

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Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve cep telefonundan ByLock çıkan öğretmen, ByLock'un ne olduğunu bilmediğini ileri sürdü.Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında özel bir dershanede fizik öğretmeni iken gözaltına alınarak 14 Kasım'da tutuklanan sanık Ü.H.'nin Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına başlandı. Duruşmada ifadesi alınan tutuklu sanık Ü.H., "Benim, herhangi bir şekilde terör örgütüne üye olmam veya yardım etmek söz konusu bile olamaz. KPSS'den 80 puan aldım ve Şubat ayında atama beklerken 14 Kasım'da tutuklandım" şeklinde konuştu.Mahkeme heyeti tarafından cep telefonunda 'ByLock' çıktığının hatırlatılması üzerine tutuklu Ü.H., "ByLock kullanmadım ve bilmiyorum. Ben, bütün namusum üzerine yemin ederim ByLock'un ne olduğunu bilmiyorum. Eşimle birlikte aynı dershanede öğretmen olarak çalışıyorduk. İkimizde şuan işsiziz. Şu anda olmasa bile ben, daha sonra temizlenecek çıkacağım" dedi.Mahkeme heyeti, Ü.H.'nin tutukluluğuna devam kararı verirken, duruşmayı da dosyadaki diğer eksikliklerinin giderilmesi için 18 Nisan'a erteledi.Öte yandan duruşmanın ardından Ü.H.'nin yakınları, iki gün önce annesinin vefat ettiği haberini verdi. Ümit H., annesinin vefat haberiyle gözyaşlarını tutamadı.