05.02.2017 10:08:54

Telefonuna kontör yükletmeye giden bekçiye otomobil çarptı

Samsun'da cep telefonuna kontör yükletmeye giden bekçi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.

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Samsun'da cep telefonuna kontör yükletmeye giden bekçi, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ölümden döndü.Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı yaya üst geçit altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Serdar B. (26) idaresindeki 55 EC 769 plakalı otomobil, telefonuna kontör yükletmeye giden, Karayolları'nda bekçi olarak çalıştığı öğrenilen 7 çocuk babası Durmuş Balkır'a (50) çarptı. Kazada yaralanan Durmuş Balkır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.