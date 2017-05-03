03.05.2017 20:06:06

Telefon dolandırıcısı tutuklandı

Sivas'ta kuyumcu soygunu bahanesiyle telefon dolandırıcılığı yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Sivas'ta kuyumcu soygunu bahanesiyle telefon dolandırıcılığı yapan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, bugün öğle saatlerinde Mevlana MahallesiÂ´nde meydana geldi. Burada yaşayan B.B.'yi arayan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 24 yaşındaki M.E.A kendisini polis ve savcı olarak tanıttı. Şahsa adının kuyumcu soygununa karıştığını söyleyen M.E.A. evde bulunan paraları ve altınları gönderecekleri polise vermeleri gerektiğini söyledi. Şahsın dolandırıcı olduğunu anlayan B.B. durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada eve gelen M.E.A. evde bulunan 100 bin lira, 10 bin dolar, 5 adet bilezik ve 5 adet çeyrek altını poşete koyarak aldı. Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri evden paraları aldığı sırada yaşanan kovalamacanın ardından yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.