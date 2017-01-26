26.01.2017 16:46:38

Telefon dolandırıcılarına 11 bin 900 lirasını kaptırdı

Eskişehir'de yaşlı bir vatandaş, telefon dolandırıcılarına 11 bin 900 lirasını kaptırdı.

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Eskişehir'de yaşlı bir vatandaş, telefon dolandırıcılarına 11 bin 900 lirasını kaptırdı.Olay Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşandı. H.İ.Ç. (70) isimli yaşlı vatandaş, dolandırıcıların hedefi oldu. Telefondaki ses, yaşlı vatandaşa kendisini Beylikova İlçe Emniyet Müdürü, yanındaki şahsı da Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Bunun üzerine dolandırıcıların söylediklerine inanan yaşlı vatandaş, verilen hesap numaralarına toplamda 11 bin 900 lira gönderdi. Sonradan dolandırıldığını anlayan yaşlı vatandaş şikayetçi olurken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.