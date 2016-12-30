30.12.2016 20:05:14

Telefon dolandırıcıları bu kez de muhasebeciyi dolandırdı

Kastamonu'da serbest muhasebecilik yapan bir kişi, telefon dolandırıcılarına 7 bin 500 TL'sini kaptırdı

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Kastamonu'da serbest muhasebecilik yapan bir kişi, telefon dolandırıcılarına 7 bin 500 TL'sini kaptırdı.Kastamonu'da serbest muhasebeci olarak görev yana Ali A., bir arkadaşının ofisine gittiği esnada telefonla aranarak hesabından 4 bin TL para çekilmek istenildiğini söyledi. Kendisinin böyle bir işlem yapmadığını belirten Ali A., işlemin iptal edilmesini söyledi. Bu sefer telefondaki şahıs, işlemin iptal edilerek çekilmek istenilen 4 bin TL'nin geri yatırılabilmesi için cep telefonuna gelen şifrenin kendisine söylemesini istedi. Cep telefonuna gelen şifreyi telefonda bekleyen şahısa söyleyen Ali A., bir süre sonra banka hesaplarını kontrol ettiğinde hesabından 7 bin 500 TL para çekildiğini gördü. Bunun üzerine Ali A., Cumhuriyet Savcılığına ve karakola giderek şikayetçi oldu.Ali A., telefon dolandırıcılarına yönelik kendisinin sürekli uyarı ve ikazlarının bulunduğunu fakat bir anlık dikkatsizlik sonucu kendisinin de telefon dolandırıcılığına kurban gittiğini söyledi. Ali A., "Telefonuma 3 ayrı numara gönderildi. Bende bu numaraları telefondaki şahısa bildirdim. Bir süre sonra bankada çalışan kızımı aradım ve durumu anlattım. Kızımda hesabıma baktı ve 7 bin 500 TL para çekildiğini söyledi. Bunun üzerine araştırmaya başladık. Nitelikli dolandırıcı olarak kaydına rastladığımız A.Ö. –M.W.G. –H.Ş., Manavgat-Antalya adres yazılı kişiler tarafından organize edildiğini tespit ettik. Bunlarla birlikte Cumhuriyet Savcılığına gerekli şikayetimizi yaptım. Ben, telefon dolandırıcılığı konusunda başkalarını uyarırken kendim dolandırıldım. İnşallah başkası benim gibi bir yanılgıya düşmez" dedi.(Vedat Yunus İkizoğlu /İHA)