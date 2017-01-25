SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Telefon dolandırıcıları adliye sevk edildi
25.01.2017 12:23:52

Telefon dolandırıcıları adliye sevk edildi

Ordu'da yaşlı bir kadını telefonla dolandırarak, down sendromlu kızının eğitimi için biriktirdiği 150 bin lirasını aldıkları öne sürülen 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ordu'da yaşlı bir kadını telefonla dolandırarak, down sendromlu kızının eğitimi için biriktirdiği 150 bin lirasını aldıkları öne sürülen 2 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan geldikleri belirlenen ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, Altınordu ilçesinde yaşayan D.U.'yu (54) telefonla aradı. Telefondaki kişi, D.U.'ya FETÖ terör örgütü ile bağlantısı olduğunu tespit ettiklerini, kendisini bu durumdan kurtarabileceklerini belirterek para talep etti. Bunun üzerine panikleyen D.U, bir bankadaki hesabında bulunan 150 bin lirayı çekerek İ.Y. (19) ve S.Ç.'ye (26) önceden belirlenen yerde teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan D.U., durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kamera kayıtlarından kimliklerini tespit ettikleri İ.Y. ve S.Ç.'yi Cumhuriyet Mahallesi'nde kaldıkları evde yakaladı. Şanlıurfa'dan Ordu'ya geldikleri öğrenilen İ.Y. ve S.Ç. gözaltına alınarak Ordu Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolü için sabah saatlerinde ilk olarak Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ardından da adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüpheliler gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Evet, pişmanız" yanıtını verdi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı.
25.01.2017 12:53:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Madagaskar’da resmi törenle karşılandı.
25.01.2017 12:44:32
Şırnak'ta yola döşenen patlayıcı imha edildi
Şırnak'ta yola döşenen patlayıcı imha edildi
Güvenlik güçleri yola döşenen patlayıcıyı imha etti.
25.01.2017 12:37:55
Çantasında 95 dinamit lokumuyla yakalandı
Çantasında 95 dinamit lokumuyla yakalandı
Zonguldak'ın Devrek İlçesi'nde jandarmanın durdurduğu otobüste yapılan aramada çantasında 95 dinamit lokumu, fünye ve gaz maskesi bulunan yolcu gözaltına alındı.
25.01.2017 12:37:03
Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Al Safadi ile telefon görüşmesi yaptı.
25.01.2017 12:11:05
Bakanlıklarda KPSS şartı aranmadan personel alınacak
Bakanlıklarda KPSS şartı aranmadan personel alınacak
FETÖ operasyonları kapsamında ihraç edilen personellerin yerine yeni memur alımı yapılacak. Birçok bakanlık KPSS şartı aramadan personel alımı yapacak.
25.01.2017 12:08:18
Bursa’da ’şap’ paniği
Bursa’da ’şap’ paniği
Türkiye genelinde bazı bölgelerdeki hayvanlarda görülen şap salgını Bursa’ya da sıçradı.
25.01.2017 12:00:08
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Arınç Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınladı
Arınç Erdoğan'a gönderdiği mektubu yayınladı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Rıdvan Dilmen, 'Evet' kampanyası başlattı, destek büyüdü!
Rıdvan Dilmen, 'Evet' kampanyası başlattı, destek büyüdü!
Rusya: Trump o kararı verirse her şey yıkılır
Rusya: Trump o kararı verirse her şey yıkılır
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Muhaliflerden başka bir ateşkes teklifi geldi
Muhaliflerden başka bir ateşkes teklifi geldi
Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği İslam'a aykırı
Kılıçdaroğlu: Anayasa değişikliği İslam'a aykırı
PKK'dan Şengal'de yeni hamle!
PKK'dan Şengal'de yeni hamle!
Kadirov, Çeçen güçlerin Suriye'ye gönderildiğini doğruladı
Kadirov, Çeçen güçlerin Suriye'ye gönderildiğini doğruladı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
Kılıçdaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: Çok talihsiz bir itiraf
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Erdoğan hiçbir siyasi aktör istemiyor'
'Erdoğan hiçbir siyasi aktör istemiyor'
'Bahçeli ya zengin edildi ya da...'
'Bahçeli ya zengin edildi ya da...'
İŞKUR'dan 1 milyon kişiye müjde!
İŞKUR'dan 1 milyon kişiye müjde!
Muharrem İnce: Bu Cumhurbaşkanlığı değil tekbaş sistemidir
Muharrem İnce: Bu Cumhurbaşkanlığı değil tekbaş sistemidir
Suriye politikasının İran'a maliyeti
Suriye politikasının İran'a maliyeti
Abdülkadir Selvi: Fuat Avni yakında itirafçı olursa...
Abdülkadir Selvi: Fuat Avni yakında itirafçı olursa...
HDP'den Erdoğan'a referandum çağrısı: Erdoğan 'Hayır'ı tanıyacağını deklare etmeli
HDP'den Erdoğan'a referandum çağrısı: Erdoğan 'Hayır'ı tanıyacağını deklare etmeli
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
Astana'daki Esed rejimi heyetinden PYD'ye federasyon mesajı
AYM'den OHAL Komisyonu'na rekor dosya
AYM'den OHAL Komisyonu'na rekor dosya
”40 Gün Cemaatle Sabah Namazı Kılmak”
”40 Gün Cemaatle Sabah Namazı Kılmak”

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları