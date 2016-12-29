29.12.2016 13:37:27

Teleferik yılbaşında çalışma saatlerini uzattı

Yılbaşında Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.

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Yılbaşında Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.176 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın en uzun aktarmasız teleferik hattı olan Bursa teleleferiği, yeni yıl için çalışma saatlerini değiştirdi. Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, "Bursa'da yoğun kar yağışından dolayı bazı ilçelerde okullar tatil edildi. Teleferik ise yılbaşı gecesi 02:00'ye kadar açık" denildi.