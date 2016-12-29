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Telafer'den gelen Rihap bebek hastaneye yatırıldı
29.12.2016 15:07:22

Telafer'den gelen Rihap bebek hastaneye yatırıldı

Eskişehir Ülkü Ocakları'nın, Irak Telafer'den göç etmek zorunda kalan ve Eskişehir'e yeni gelen Türkmen aileleri ziyareti ve yardımı esnasında tespit ettiği ağır hasta olan 1 yaşındaki Rihap bebeğin Tıp Fakültesinde tedavisine başlandı.

Eskişehir Ülkü Ocakları'nın, Irak Telafer'den göç etmek zorunda kalan ve Eskişehir'e yeni gelen Türkmen aileleri ziyareti ve yardımı esnasında tespit ettiği ağır hasta olan 1 yaşındaki Rihap bebeğin Tıp Fakültesinde tedavisine başlandı.

Eskişehir Ülkü Ocakları yöneticileri son bir hafta içerisinde Eskişehir'e Telafer'den gelen Türkmen aileler ile ilgili yoğun bir yardım kampanyası başlattı. Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından yapılan açıklamada, "Telafer'den gelen Türkmen ailelere ve bize ulaşan bilgileri ivedilikle değerlendiriyor ve aileleri ziyaret ediyoruz. Eksiklerini tespit edip çözüm buluyoruz. Daha da önemlisi gelen aileler içerisinde ağır hasta olan çocuklar var. O çocuklardan biri de Rihap bebek. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nden Dr. Emre Çatal hocamızın, ESOGÜ Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Nurdan Acar hanımın ve ESOGÜ Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon biriminden Doç Dr. Ömer Kılıç hocalarımız sayesinde Rihap bebek şu anda ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanemizde. Onlardan Allah razı olsun. Bebek arabasına kadar temin edildi. Şu anda emin ellerde. Ayrıca dün gittiğimiz evlerde 1 yaşında olan Elbar adında ağır hasta bir bebek var. Onunla ilgili de girişimlerimiz devam ediyor. Ablası da hasta. İnşallah Eskişehir Ülkü Ocakları olarak tedavi ettirebilmek için epey mesafe kat ettik. Allah (CC) destek olan ve yardımda bulunanlardan razı olsun" şeklinde açıklama yapılarak Türkmen kardeşlerimize yardım çağrısında bulunuldu.

Türkmen aileler ise, Eskişehir Ülkü Ocakları mensuplarına ve kendilerine kol kanat geren tüm Eskişehir halkına teşekkür ettiler.
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