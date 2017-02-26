27.02.2017 10:05:33

Tekvandoculardan 6 madalya

Türkiye, Slovenya Açık Tekvando Turnuvası'nda birisi altın, 6 madalya elde etti

Tekvando Milli Takımı, Slovenya Açık Tekvando Turnuvası'nda birisi altın, 6 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'nın Maribor kentinde düzenlenen ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren turnuvada 42 ülkeden 937 sporcu mücadele etti.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin yönetimindeki Türkiye Tekvando Milli Takımı, turnuvada beşer erkek ve kadın olmak üzere 10 sporcuyla temsil edildi.

Kadınlar 46 kiloda Rukiye Yıldırım, organizasyonu altın madalyayla tamamladı. 53 kiloda Durdane Altunel, 62 kiloda İrem Yaman, artı 73 kiloda Nafia Kuş ve erkekler 80 kiloda Yunus Sarı gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 68 kiloda tatamiye çıkan Berkay Akyol ise bronz madalya kazandı.