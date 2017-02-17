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Tekvando ile geçen bir ömür
17.02.2017 17:49:22

Tekvando ile geçen bir ömür

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Salih Çoşar (65), lise yıllarında güreşle başladığı spor hayatını 45 yıldır birçok başarıya imza attığı tekvandoyla sürdürdü.

İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Salih Çoşar (65), lise yıllarında güreşle başladığı spor hayatını 45 yıldır birçok başarıya imza attığı tekvandoyla sürdürdü.

Çoşar, İHA'ya yaptığı açıklamada, tekvandoya rahmetli Hasan Ülk'den aldığı derslerle başladığını belirterek, "45 yıla denk gelen bir tekvando hayatım var. Tekvandonun yanında 1965 ve 1969 yılları arasında boks yaptım" dedi.

Tekvandoda Türkiye ve Malatya'nın ilk öğrenci ve siyah kuşak sahiplerinden biri olduğunu kaydeden Coşar, "Hasan Ülk'ün 1978 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesiyle sorumluluk üzerime kaldı ve zor şartlar altında spor yapmaya devam ettik. O dönemde tekvandoya 35 bin kayıt yapıldı. O dönem Malatya'da 50 yaşın altında olup da tekvando yapmamış olan kişi sayısı çok azdır. Televizyon ve internet yayını az olduğu için insanlar arasında spora yönelim artmıştı. 1972-2017 yılları kapsayan tekvando sporunda 45 yıllık bir dönem geçirdim. Biz tırnaklarımızla bir yerlere tutunduk." ifadelerini kullandı.

Coşar, daha önceki yıllarda yapılan şampiyonlarda tekvandoda madalyaların İstanbul, Ankara ve Adana'dan gelen sporculara gittiğini kaydederek, Malatya'nın da her dönem tekvandoda önemli başarılara imza attığını söyledi.

Malatya'nın tekvandoda Türkiye'nin önde gelen şehirlerden biri olduğunu dile getiren Coşar, "Uluslararası şampiyonlara her ilden bir takım giderken Malatya'da sporcu yoğunluğu nedeniyle iki takım giderdi.1992'de Fransa Gençlik Şampiyonasında milli takım 8 kişiyle temsil edildi. 5 kişi Malatyalıydı. Yiğidin harman olduğu bir yerde tekvando iyi tutmuştu. 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'ye gittik. Oradaki disiplin Türkiye'de zaten vardı. Bunlar sevgi ve saygıydı" şeklinde konuştu.

Coşar, uluslararası müsabakalarda Türk tekvandocuların Türk bayrağını dalgalandırdıklarını kaydederek, tekvando sporunun Türk milletine büyük bir adaptasyon sağladığını belirtti.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 1991 yılında uluslararası hakem olarak taçlandırıldığını ifade eden Coşar, "Türkiye'den tek hakem olarak gittiğim maçlar var. Otuza yakın Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarında hakemlik yaptım" dedi.

"Öğrenciler kot pantolonlarla çalışmak zorunda kaldılar"

Coşar, İnönü Üniversitesine 1989 yılında tekvando sporunu getirdiğini kaydederek, "29 yılda üniversitemizde bay ve bayan tekvando takımları kuruldu. İlk zamanlar öğrencilerin kıyafetleri yoktu. Kot pantolonlarla çalışmak zorunda kaldılar. Üniversite desteğiyle eşofman ve kuşak alındı. Eskişehir'deki ilk maçta bayanlarda takım halinde birinci olduk ve altın madalya aldık. Erkekler ise bir altın ve bir gümüş madalyayla dönmüştü. 29 yıllık süreçte Eskişehir'le başlayan başarı diğer yıllara da yansımış ve diğer yıllarda hep ilk üç içerisindeydik. 2005 yılında 8 madalya dağıtıldı.İnönü Üniversitesi erkek takımı da 52 puanla birinci oldu. Madalyaların 4 tanesi üniversitemize, diğer dört madalya 56 üniversitesinin katıldığı şampiyonada diğerlerine dağıtıldı. Milli takıma alınan sporcu sayısı 5'ten tasarruf tedbiriyle 7'ye yükseltildi" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesinin bay ve bayanlarda 50 takımla 26 branşta faaliyet gösterdiğini dile getiren Coşar, üniversite yönetiminin bütün spor faaliyetlerinde kendilerine gereken desteği verdiğini ifade etti.
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