08.05.2017 15:46:01

Tekstilde ihracatı artıracak TEKSMER tamamlandı

Ege İhracatçı Birlikleri proje ortağı olduğu Türkiye'nin ilk teknik tekstil merkezi olan Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (TEKSMER) tamamlandığını açıkladı. İhracatı artıracak önemli projeler geliştirilen TEKSMER, İZKA'nın mali desteğinin sona ermesi ile artık kendi ayakları üzerinde durarak faaliyetlerine devam edecek.

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Ege İhracatçı Birlikleri proje ortağı olduğu Türkiye'nin ilk teknik tekstil merkezi olan Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (TEKSMER) tamamlandığını açıkladı. İhracatı artıracak önemli projeler geliştirilen TEKSMER, İZKA'nın mali desteğinin sona ermesi ile artık kendi ayakları üzerinde durarak faaliyetlerine devam edecek.Türkiye'de teknik tekstilin temel ham maddesi olan yeni nesil elyaf ve lifler geliştirmek amacıyla kurulan Teknik Tekstil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKSMER), henüz resmi olarak açılmadan yoğun bir çalışma temposu içine girdi. TEKSMER'in laboratuvarlarında teknik tekstil geliştirmek üzere 10 proje için araştırma yapılırken, merkez şimdiye kadar 3 uluslararası ve 4 ulusal proje için başvuruda bulunurken, 26 test ve analiz, 7 ihtiyaç analizi için teknik destek çalışması yürütüyor. TEKSMER, teknik tekstiller konusunda 6 yayın çıkarırken, merkez 12 eğitim ve seminer, 7 çalıştay, 4 ulusal fuar ve kongre, 8 uluslararası fuar ve kongreye katıldı. 2,5 yıllık kurulum sürecini tamamlayan TEKSMER, İZKA'nın sağladığı proje mali desteği sona ermesiyle artık kendi ayakları üzerinde duracak."Türkiye'ye örnek olacak proje"Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği ve Dokuz Eylül Üniversitesinin ortaklığında, İzmir Kalkınma Ajansı'nın güdümlü projesi olarak hayata geçirilen TEKSMER projesi, bugün gerçekleşen kapanış toplantısı ile tamamlanmış ve hayata geçirilmiş oldu. Kapanış toplantısında konuşan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Ege İhraçatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 5 yıl önce bir fikirle başlayan ve proje süreci 2.5 yılı bulan TEKSMER'in, bugün gerçekleşen kapanış toplantısı ile kuruluşunun tamamlandığını ve çalışmalarına şimdiden başladığını açıkladı. Ünlütürk, TEKSMER'le ilgili planlanan her şeyin gerçekleştirildiğini vurgulayan Ünlütürk, "TEKSMER, dönüşüm projesinin nasıl yapılacağı ve konvansiyonel üretimden katma değeri yüksek üretime geçiş konusunda Türkiye'de örnek alınacak bir proje oldu" diye konuştu.Hiçbir merkezde olmayan cihazlar varTeknik tekstilin, Türkiye'nin toplam tekstil ihracatının yüzde 20'sini oluşturduğunu, bu potansiyelin daha da arttırılması ve ülkenin teknik tekstil konusunda basamak atlaması için TEKSMER'in önemli rol üstleneceğini ifade eden Sabri Ünlütürk, şöyle konuştu:"Normalde 5 dolara satılan bir ürünü, teknik tekstil sayesinde işlendiğinde 15 dolara rahatlıkla satabiliyorsunuz. Türkiye'de birbirine benzer çok sayıda laboratuvar yapıldı. Biz TEKSMER'in laboratuvarını kurarken, olmayan cihazların alınmasına önem verdik. Dokuz Eylül Üniversitesindeki laboratuvarlarda yapılabilecek test ve analizleri orada yapacağız."Başkan Ünlütürk, TEKSMER laboratuvarında teknik tekstilden fizibilite çalışması sonucunda başlangıçta koruyucu ve medikal tekstil araştırmalarına odaklı kuruluş sürecini tamamladığını ve çalışmalarına şimdiden başladığını açıkladı."Gurur duyuyoruz"Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Banu Esra Aslanertik de, Ege Bölgesi'nde inovasyon ve Ar-Ge'nin merkezi olmayı hedefleyen bir üniversite olarak bu tarz çalışmaları her zaman desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye'nin en güçlü olduğu alanlarda yenilikçi olmasının başarı için daha doğru bir strateji olduğunu vurgulayan Aslanertik, "Tekstil Ege'nin en güçlü olduğu alan. Bu durum TEKSMER'in İzmir ve Ege için önemini daha da arttırıyor. Bu nedenle bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz" dedi.İZKA temsilcisi Sena Gürsoy ise TEKSMER'in bugüne kadar sonuçlandırdığı 2 güdümlü projeden birisinin TEKSMER olduğunu belirterek, "İZKA şimdiye kadar 16 mali destek projesi ile 229 milyon TL tutarında kaynak aktardı. 7 güdümlü projeden ikisini tamamladı" diye konuştu.