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Tekstil ve Penye sektörü Gaziantep'te buluşuyor
05.02.2017 13:16:59

Tekstil ve Penye sektörü Gaziantep'te buluşuyor

Sanayi ve Ticaretin kalbinin attığı merkezlerden Gaziantep, birbiri ardına düzenlenen fuarlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Sanayi ve Ticaretin kalbinin attığı merkezlerden Gaziantep, birbiri ardına düzenlenen fuarlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Ocak ayında başarıyla gerçekleştirilen ve rekor sayıda ziyaretçinin ağırlandığı GAPTARIM ve GAPFOOD fuarlarının ardından kısa bir süre sonra 6. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX)"nı 8 Şubat tarihinde açmaya hazırlanıyor. GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sektörlerde yaşanan gelişmeler ve pazarlarda meydana gelen yeni oluşumların rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortam doğurduğunu ifade ederek, firmaların yürüteceği pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin önemli olduğunu belirtti. Fuarların, firmaların pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini bir arada yürütmelerine, üretici ve iş yaptıkları profesyonel ziyaretçilerin yüz yüze görüşmelerine imkan sunduğunu vurgulayan Konukoğlu, fuar organizasyonlarının şehrin ve esnafın ekonomik aktivitelerine de katkısı olduğunu kaydetti. Fuarların öneminin bilincinde olan GSO tarafından 2004 yılında "Fuarlar Şehri Gaziantep" projesinin başlatıldığını, bugün fuarlar şehri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Konukoğlu, Fuarlar, sektörlerimizin yeni müşteriler ve pazarlar bulmalarını sağlayan en önemli araçların başında gelmektedir. Sanayi Odası olarak, son on üç yıllık süreçte pek çok organizasyon yaparak üyelerimizin katılımcı ya da ziyaretçi olarak fuarlardan yararlanmasını sağladık' dedi.

Konukoğlu, Ortadoğu Fuar Merkezinde bu yıl altıncısını yaptıkları PENTEX Fuarı'nın da tekstil ve penye sektörünün önemli buluşma noktası olduğunu ifade etti.

"Ekonomik kalkınma için önemli bir sektör"

Tekstil sektörünün dünyada gerek üretim sürecinde yaratılan katma değer gerekse ihracat gelirleri içindeki yüksek payı nedeniyle ekonomik kalkınmada birçok ülke için önemli sektörlerden birisi olduğuna işaret eden Konukoğlu, işsizlik sorunun da en önemli panzehiri olduğunu kaydetti.

"Gaziantep önemli bir tekstil merkezidir" diyen GSO Başkanı Konukoğlu, şehrin imalat sanayinde ve yatırımlarında başı çektiğini, geçen yıl tekstil ve ham maddeleri ihracatının 1 milyar 295 milyon dolar ve ayrıca tekstil içerisinde büyük önem kazanan halı ihracatının 1 milyar 305 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Gelişmiş ülkelerin özellikle katma değeri yüksek ve teknik tekstil alanında pazar payına sahip olduğunun altını çizen Konukoğlu, Türkiye'de de sektörün girdi maliyetlerinin düşürülmesi, özellikle global marka yaratma çabalarına teşvik verilmesi, yüksek teknoloji yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Konukoğlu, "Ne kadar çok küresel Türk markaları çıkartabilirsek, katma değeri yüksek yeni ve özgün ürünler üretebilir ve ihracat yapabilirsek, o kadar güçlü bir ekonomi oluşturabiliriz' diyerek, markalaşmanın önemini vurguladı.

Fuar 5 gün sürecek

GSO tarafından, KOSGEB; Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenen PENTEX Fuarı, 8-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Gaziantep'in yanı sıra Adana, Ankara, Aydın, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Mersin illerinden 120 firmanın katılması beklenen fuarın, yurt içinden profesyonel ziyaretçilerin yanı sıra Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri gibi ülkelerden de ziyaretçileri ağırlayacak.

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