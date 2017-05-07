08.05.2017 12:34:58

TeknoSA'dan Anneler Günü'ne özel indirim yağmuru

TeknoSA, yaklaşan Anneler Günü'ne özel olarak küçük ev aletleri başta olmak üzere birçok farklı kategori ve üründe sunduğu avantajlı fiyatlarla Anneler Günü'nde teknolojik hediyelerin adreslerinden biri olacak.

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TeknoSA, yaklaşan Anneler Günü'ne özel olarak küçük ev aletleri başta olmak üzere birçok farklı kategori ve üründe sunduğu avantajlı fiyatlarla Anneler Günü'nde teknolojik hediyelerin adreslerinden biri olacak.Küçük ev aletlerinde yüzde 25'e varan indirim ve hediye kampanyası başlatan TeknoSA, annesini teknolojik bir hediyeyle mutlu etmek isteyenlerin adreslerinden biri olacak.Saç düzleştiricilerden elektrikli süpürgelere, ütülerden kahve ve çay makinelerine birçok küçük ev aletinin yanı sıra notebook, akıllı cep telefonu, tablet ve saatlere kadar onlarca üründe 14 Mayıs'a kadar yüzde 25'e varan indirim kampanyasıyla, annesini teknoloji ile mutlu etmek isteyenler Türkiye genelindeki mağazalara ve teknosa.com'a gelebilecek.14 Mayıs'a kadar onlarca üründe yüzde 25'e varan indirimlerin uygulanacağı mağazalar veya teknosa.com'dan Anneler Günü hediyesi almaya gelenler, birçok sürprizle de karşılaşacak. Kampanya kapsamında belirlenen elektrikli süpürgelerini alanlar ütü veya kahve makinesi, tost makinesi alanlar da çay makinesi gibi birçok ürüne de ücretsiz şekilde sahip olabilecek.