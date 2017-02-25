25.02.2017 12:25:25

Teknokent için kurucu heyet oluşturuldu

Karabük'e kurulması hedeflenen Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş çalışmalarının yürütülmesi için 'Kurucu Heyet Protokolü' imzalandı.

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Karabük'e kurulması hedeflenen Karabük Üniversitesi (KBÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuruluş çalışmalarının yürütülmesi için "Kurucu Heyet Protokolü" imzalandı.Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde protokole, Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreteri Vekili Recep Serkan Alkan imza attı.Protokolle birlikte kurulacak olan KBÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Başkanı olarak Rektör Prof. Dr. Refik Polat belirlenirken, gerekli müracaatların, işlemlerin ve yazışmaların yapılabilmesi için KBÜ'ye yetki verildi. Başvuru dosyasının hazırlanması konusunda da KBÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde görev yapan Doç. Dr. Oğuz Fındık ve Yrd. Doç. Dr. Yüksel Çelik koordinatör olarak görevlendirildi." İki farklı bölgeye Teknokent"Geçtiğimiz Kasım ayında Karabük Üniversitesinde Teknokent kurulum sürecinde Vali Mehmet Aktaş'ın katkıları ile Karabük'te iki farklı bölgede Teknokent kurulması kararlaştırılırken, birincisinin KBÜ kampüsü içerisinde tahsis edilen bir binanın bulunduğu 21 bin metrekare, ikincisinin de Organize Sanayi Bölgesinde 46 bin metrekarelik bir alan üzerinde olması hedefleniyor."Karabük için en kapsamlı rapor hazırlandı"Söz konusu çalışmalar çerçevesinde Rektörlüğün koordinesi altında görevlendirilen akademik ve idari personel, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yapılabilirlik Raporu hazırlık çalışmalarında sona yaklaşılırken, bu rapor Karabük'ü her yönüyle ele alan şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı rapor olma niteliğini taşıyor. Ayrıca kurulum başvuru dosyası için Üniversite ve Organize Sanayi Bölgesi tarafından her iki Teknokent için gerekli olan haritalar da hazırlandı. Teknokentin kurulması için gerekli tüm çalışmaların ay sonuna kadar tamamlanarak Mart ayının ortasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na müracaat edilmesi hedefleniyor.