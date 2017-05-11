11.05.2017 12:13:10

Teknesini karadan yürüttü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizci Mehmet Baş, tadilatı yapılan ahşap tirhandil teknesini karadan yürütülerek denize indirdi

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizci Mehmet Baş, tadilatı yapılan ahşap tirhandil teknesini karadan yürütülerek denize indirdi.İstanbul'un fethinde gemileri karadan yürüterek tekrar denize indiren Fatih Sultan Mehmet'in yöntemi günümüzde de devam ediyor. Yerleri yağlayarak gemileri karadan yürüten Fatih Sultan Mehmet'in yöntemini kullanan Bodrumlu denizci Mehmet Baş kendisine ait olan 1998 yapımı tirhandil tipi teknesini eski usul kullanılarak karadan yürütüp denize indirdi. Teknenin karadan yürütülerek denize indirildiği anlarda ise müzik eşliğinde kutlama yapıldı.Tekne sahibi son süngerci lakaplı Mehmet Baş ise teknesinin tadilatı bittikten sonra tekrar karadan yürüterek denizle buluşturduğunu açıkladı. Baş, tekne yapımında yakın arkadaşı olan ünlü oyuncu Ata Demirer'den de yardım aldığını ifade etti.En son filmi "Olanlar Oldu" filminin galasının ardından bir süre Bodrum'da arkadaşı Mehmet Baş'ın teknesinin yapımına yardım etmişti. Sık sık teknenin yanına giderek Baş'a yardım eden Ata Demirer açık denizlerde olduğu için teknenin indirme törenine katılamadı.