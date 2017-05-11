11.05.2017 10:30:39

Teknenin çarptığı kişinin ölümüne ilişkin dava

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde yüzen kişiye tekneyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen iki sanığın yargılanmasına başlandı- Anne Polat:- 'Oğlum nişanlıydı, bu yıl 25 Mart'ta düğün yapacaktı. Tekneyle kıyıya 40 metre kadar yanaşarak oğluma çarpmışlar. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum'

Mersin'in Silifke ilçesinde denizde yüzen kişiye tekneyle çarparak ölümüne neden oldukları iddiasıyla haklarında 6 yıla kadar hapis istenen iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Silifke Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, denizde yüzen Kemal Polat'a (33) tekneyle çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuksuz sanıklardan Hanifi A. (42) katılmadı. Hanifi A'nın yeğeni sanık Muhammed Cuma A. (21) da askerde olduğu için duruşmaya gelmedi.

Tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada, sanık Hanifi A'nın Mersin Asliye Ceza Mahkemesinden talimatla savunmasının alındığı belirtildi.

Mahkeme hakimi, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Keşif için Mersin Liman Başkanlığından bir gemi adamı, olay tutanağında imzaları bulunan Taşucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Silifke ilçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlerin hazır edilmesini isteyen hakim, askerdeki sanığın talimatla savunmasının alınması için duruşmayı erteledi.

- "Oğlum nişanlıydı"

Maktulün annesi emekli öğretmen Ayşe Polat, dava kapsamında talimatla ifadesi için geldiği Adana Adliyesi çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun geçen yıl 26 Nisan'da denizde yüzdüğü sırada teknenin çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Sanıkların tutuksuz olmasına tepki gösteren Polat, "Oğlum nişanlıydı, bu yıl 25 Mart'ta düğün yapacaktı. Tekneyle kıyıya 40 metre kadar yanaşarak oğluma çarpmışlar. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. O kişiler keyif yaparken oğluma çarparak ölümüne neden oldu. Cezalarını çekmelerini istiyorum." diye konuştu.

Baba Abdullah Polat da sanıkların olay sırasında alkollü olduklarını ileri sürdü.

Silifke ilçesindeki Susanoğlu sahilinde 26 Haziran 2016'da denizde yüzen Kemal Polat, teknenin pervanesinin çarpması sonucu hayatını kaybetmiş, kaçan şüpheli Hanifi A. 25 gün sonra teslim olmuş, kazayı yeğeni Muhammed Cuma A'nın yaptığını iddia etmişti.

Kaza sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda ise Hanifi A'nın belgesi olmadan tekneyi kullandığı, gerekli tedbirleri almaksızın kıyı hattına yakın tehlikeli seyir yaptığı, meydana gelen ölümlü tekne kazası sonucunda asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Raporda, Hanifi A'nın 25 gün sonra teslim olması ve teknede boş içki şişelerinin tespit edilmesi nedeniyle kaza günü alkollü olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.