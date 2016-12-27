27.12.2016 13:00:13

Tekne kazasında 9 futbolcu ve taraftar öldü

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bir futbol takımı ile taraftarlarını taşıyan botun Albert Gölünde batması sonucu 9 kişi öldü

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Doğu Afrika ülkesi Uganda'da bir futbol takımı ile taraftarlarını taşıyan botun Albert Gölünde batması sonucu 9 kişi öldü.Uganda'nın güneybatısında bulunan Afrika'nın yedinci büyük gölü olan Albert Gölünde hafta sonu yolcuları taşıyan bot batmıştı. Yaşanan facianın ardından başlatılan arama çalışmaları sırasında Noel kutlamalarına kapsamında gerçekleştirilecek olan futbol müsabakasına katılmak üzere ülkenin batısında bulunan Hoima bölgesine giden futbol takımı yok oldu. Yetkililer, geniş çaplı olarak yürütülen çalışmalarda futbol takımının oyuncuları ile taraftarlardan 9 kişinin cesedine ulaştı.Teknede 45 kişinin olduğunu söyleyen John Rutagira adlı bir polis, 9 cesedin çıkarıldığını ve 15 kişinin de kurtarıldığını dile getirdi. Rutagira, teknenin aşırı yüklenmiş olduğunu ve görgü tanıklarının yolcuların teknenin bir tarafına oturması sonucu teknenin yan yattığını bildirdiğini dile getirdi.