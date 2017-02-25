26.02.2017 09:41:44

Tekman'da karla mücadele

Erzurum'un Tekman ilçesinde belediye ekiplerince çatılarda biriken kar yığınları temizlendi.

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Erzurum'un Tekman ilçesinde belediye ekiplerince çatılarda biriken kar yığınları temizlendi.İlçe Belediye Başkanlığı görevine kısa bir süre önce kayyum olarak atanan Tekman Kaymakamı Kemal Karahan'ın talimatıyla karla mücadele çalışmalarına hız verildi. İlçe merkezinde belediye ekipleri önce çatılardaki kar yığınlarını yere döktü daha sonra ara arterlerde olmak üzere sokaklar kardan temizlendi.Tekman Kaymakamı Kemal Karahan çalışmaları yerinde inceledi.