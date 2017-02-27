27.02.2017 15:53:58

Tekkeköy Hayır Çarşısı yüz güldürüyor

Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı bin 500 aileye yılda 3 kere kıyafet yardımı yapıyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tekkeköy Belediyesi Hayır Çarşısı bin 500 aileye yılda 3 kere kıyafet yardımı yapıyor.Tekkeköy Belediyesinin 2,5 yıl önce uygulamaya koyduğu Hayır Çarşısı tamamen yeni kıyafetlerden oluşan yeni bir formatta ihtiyaç sahiplerine hizmet veriyor. İhtiyaç sahibi aileler eski belediye binası altında hizmet veren Hayır Çarşısından yılda üç defa kıyafet yardımı alabiliyor. Hayır Çarşısından ayakkabıdan monta, pantolondan gömleklere her türlü giyim eşyası bulunuyor. Hatta evlenecek genç kızlar için farklı gelinlik çeşitleri de Hayır Çarşısında yer alıyor. Yılın 365 günü açık bulunan Hayır Çarşısına Tekkeköylü iş adamları ve sanayiciler yardımlarda bulunuyor.Başkan Togar'dan destek olanlara teşekkürİlk Hayır Çarşısını 2,5 yıl önce faaliyete soktuklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Burada açtığımız Hayır Çarşısı sıfır kıyafetlerden oluşuyor. Burası yaklaşık bin 500 aile yılda üç kez aile fertlerinin tümünün mutlu edildiği gerçek manada bir hayır çarşısıdır. Bu bölgeden sanayici ve iş adamı arkadaşlarımız her türlü yardımlarıyla burayı ayakta tutuyorlar. Bu manada buraya destek olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayır Çarşısından faydalanan ailelerimizi kaymakamlıkta kayıtlı olan ailelerden seçiyoruz. Biz de bu ailelerimizi evlerine giderek ziyaret ediyoruz. Ailelerimizin durumlarını tespit ediyoruz. Bizim insanlarımız bir yere giderek ihtiyacı olmadığı halde 'benim kılık kıyafete ihtiyacım var' demez. Özellikle Türk milletimizin böyle bir şeye tenezzül edeceğini düşünmediğim için biz buraya gelenlerin beyanını da esas alarak vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz" dedi.