09.02.2017 15:50:04

Tekkeköy'de dev bir proje daha start alıyor

Tekkeköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun 7. Bölge Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje ile Tekkeköy Arkeoloji Vadisi'nden başlayıp ilçe merkezinden geçen ve Lojistik Köy'e doğru devam eden dere DSİ tarafından yaklaşık 15 milyon lira harcanarak ıslah edilecek ve turizme kazandırılacak.Tekkeköy merkezde bulunan derenin ıslah edilmesi için harcanacak yaklaşık 15 milyon liralık projenin ihalesinin ardından çalışmaların başlaması için imzalarda atıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın katılımıyla DSİ 7. Bölge Müdürü Ahmet Kanık ile yüklenici firma temsilcileri arasında atılan imzaların ardından dev projenin çalışmaları önümüzdeki günlerde başlıyor."Tekkeköy'de değişim bizimle başladı"Tekkeköy'de sağlık, eğitim, spor, ulaşım, alt ve üst yapı gibi daha birçok alanda büyük devlet yatırımların yapıldığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Tekkeköy AK Parti iktidarıyla birlikte çok büyük değişim ve dönüşüm hamleleri yaşıyor. Tekkeköy'de değişim bizimle başladı. Bu değişimi her alanda ilçemizin her mahallesinde her sokağında görmek mümkün. İşte bu değişim ve gelişim atağı yerel yatırımlarımızın beraberinde dev devlet yatırımları ile aralıksız devam ediyor. Devlet Su İşleri bütçesine alınan dere ıslah çalışmaları kapsamında Tekkeköy merkezinde bulunan ve Arkeoloji Vadisi'nden başlayıp Lojistik Köy'e kadar uzanan derenin ıslah edilmesinin yanında turizme kazandırılması için çalışmalar artık başlıyor. İhalesi ve imzaları atılan proje ile Tekkeköy'ün merkezindeki dere göletler, yürüyüş parkurları, köprüler, banklar, ışıklandırmalar, bisiklet yollarının yanında derenin tabanı ve etrafı doğal taş elemanları ile kaplanarak eşsiz bir alan haline dönüştürülerek turizmin hizmetine sunulacak" dedi."Tekkeköy Deresi turizm alanına dönüşüyor"Tekkeköy'ün tam merkezinde akan dere ıslah edilirken aynı zamanda da turizme kazandırılacağına dikkat çeken Başkan Togar, "Büyükşehir Belediyemiz ve DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma ile çevre ve insan sağlığına tehlike arz eden derelerdeki ıslah çalışmaları başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonunda, sel ve taşkın tehlikesi bulunan, çirkin görüntüler oluşturan, çevreye zarar veren ve atıl durumda kalan dereler bambaşka bir görünüme kavuşarak bir doğa harikası haline gelecek. Bu kapsamda ihalesi, protokolü ve imzaları tamamlanan ilçemiz merkezindeki çalışmayı büyük bir heyecanla bekliyoruz. 15 milyon liralık bu büyük yatırım sel ve taşkın ile dere ıslahının yanında en önemlisi insanların kullanabileceği aktif bir yaşam alanına dönüştürülmesi ve turizme kazandırılması olacak" diye konuştu.