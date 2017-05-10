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Tekkeköy Belediyesi Hanımlar Konağı gün sayıyor
10.05.2017 14:43:19

Tekkeköy Belediyesi Hanımlar Konağı gün sayıyor

Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılan ve bayanların her türlü aktivite, spor, kurs, eğitim ve özel günleri için kullanacakları 'Hanımlar Konağı'nın açılışına sayılı günler kaldı.

Tekkeköy Belediyesi tarafından yapılan ve bayanların her türlü aktivite, spor, kurs, eğitim ve özel günleri için kullanacakları 'Hanımlar Konağı'nın açılışına sayılı günler kaldı.

Bayanların her türlü aktiviteleri ve faaliyetlerinin yanında eğitim, spor ve çeşitli el beceri kurslarıyla özel günleri için kullanabilecekleri Hanımlar Konağı inşaatı çalışmalarında sona gelindiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bayanlara bu konuda bir pozitif ayrımcılık yaptık ve sadece bayanların kullanabileceği Hanımlar Konağı projemizin çalışmalarının sonuna geldik. Kutlukent Şabanoğlu Mahallemizde hayata geçirdiğimiz bu binamız bir bodrum kat ile üç normal kat olmak üzere toplam 4 katlı ve 800 metre karelik kullanım alanına sahip olacak şekilde inşa edildi. Zemin katında bayanların spor yapabilecekleri fitness salonu, birinci katında çocuk oyun alanları ve çocuklarla ilgili faaliyet alanları, ikinci katında bayanlara yönelik toplantı, eğitim ve kurs sınıfları üçüncü katında ise mutfak ve kafeteryanın yer aldığı geniş bir salona sahip. Kutlukent bölgemiz ve yakın çevresindeki mahallelerimizdeki bayanlar burada boş zamanlarını değerlendirmenin yanında spor ve kurslar ile çeşitli eğitimlerden ücretsiz yararlanabilecekler. Yine Hanımlar konağımızda internet ve kütüphanemizde olacak. Anneler çocuklarının araştırmalarını ve ödevlerini burada yapabilecek. Bayanlar kurs görürken, spor yaparken çocukları da çocuklara özel hazırlanmış katta oyun oynayarak, ders çalışarak zaman geçirebilecekler. Hanımlar Konağı inşaatımızın yüzde doksanı tamamlandı. İnşallah bu örnek projemizin açılışını önümüzdeki günlerde yaparak hizmete sunacağız. Bu projemizi yine ilçemizin çeşitli mahallelerine yaparak sayısını arttıracağız. Hayatımızın her anında bizlere yön veren yanımızda olan Annelerimize, kardeşlerimize, ablalarımıza ne yapsak azdır. Çünkü onlar bizleri yetiştiren her zaman yanımızda olan ilk öğretmenlerimiz ve en değerli varlıklarımızdır. Hanımlar konağımız şimdiden ilçemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
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