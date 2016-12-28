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Tekirdağspor için seferberlik çağrısı
28.12.2016 15:05:23

Tekirdağspor için seferberlik çağrısı

Tekirdağspor'un maddi sorunlarından dolayı kapanma durumuna gelmesiyle, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediye başkanları tarafından takımın borçlarını ödemek ve takımı yeniden ayağa kaldırmak için bütün şehre destek çağrısı yapıldı.

Tekirdağspor'un maddi sorunlarından dolayı kapanma durumuna gelmesiyle, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediye başkanları tarafından takımın borçlarını ödemek ve takımı yeniden ayağa kaldırmak için bütün şehre destek çağrısı yapıldı.

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Tekirdağspor maddi sorunlarla boğuşuyor. Süleymanpaşa Belediyesi Ek Hizmet Binası'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Tekirdağspor Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağspor'un devamı için bütün şehri desteğe çağırdı.

Albayrak: "Gün bugündür"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağspor'un 24 saat içinde ödenmesi gereken yaklaşık 400 bin lira borcu olduğunu belirterek, "Şimdi gün bugündür. Basınımızla, yerel yönetimimizle, iş adamlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, Tekirdağspor'u 3. Lig'deki hak ettiği yere getirmek gerek. Ama şu anda bu kulübün mutlaka bu darboğazdan çıkması gerekiyor, şimdi bize burada kulüp yönetimini desteklemek düşüyor. Ben buradan 11 ilçedeki 931 bin 910 nüfusa, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, iş adamlarına sesleniyorum, şirket sahiplerine sesleniyorum, lütfen Tekirdağspor'a hepimiz destek olalım. Tekirdağspor istenen yere gelsin ve Tekirdağ'ın adını Türkiye'nin her yerinde ve uluslararası sahada duyuralım" dedi.

Eşkinat: "Elimizden geleni yapacağız"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ise kulübün acil ödenmesi gereken borçları olduğunu anlatarak, "Bu borçlardan bir tanesi federasyona ödenmesi gereken borç, eğer bu para vaktinde federasyona ulaştırılmazsa futbolcuların tamamı serbest kalıyor. Yani kulübün sahibi olduğu futbolculardan alabileceği bonservis ücreti ortadan kalkmış oluyor. Bu aciliyeti çözmeye çalışıyoruz hep beraber. Biz elimizden geleni yapacağız, biraz önce sanayicilerimiz ile beraberdik, sanayicilerden de destek istedik. Destek isteğimiz kişi bazında değildir. Kendi aralarındaki imeceyle katkılarını talep ettik. Bu isteğimizi başka meslek gruplarına da götüreceğiz, oradan aldığımız sonuçları da Tekirdaspor'un yöneticilerine bildirip, önce acil sorunu, sonra da diğer sorunları kademeli olarak çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

Tekirdağspor Kulüp Başkanı Volkan Nallar da, belediye başkanlarına ve basın mensuplarına kulübe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
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