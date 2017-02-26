27.02.2017 09:55:06

'Tekirdağlı Ünlü Bestekar Mehmet Reşat Aysu'yu Anma Gecesi'ne yoğun ilgi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanlığı ve Tekirdağ Musiki Derneği ortaklığında, 'Tekirdağlı Ünlü Bestekar Mehmet Reşat Aysu'yu Anma Gecesi' düzenlendi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ Kent Konseyi Başkanlığı ve Tekirdağ Musiki Derneği ortaklığında, "Tekirdağlı Ünlü Bestekar Mehmet Reşat Aysu'yu Anma Gecesi" düzenlendi.Namık Kemal Üniversitesi Konser Salonu'nda gerçekleşen ve TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçılarından Nusret Yılmaz'ın konuk sanatçı olarak yer aldığı Tekirdağlı Ünlü Bestekar Mehmet Reşat Aysu'yu Anma Gecesi vatandaşlardan büyük ilgi gördü.Vatandaşların ilgiyle izlediği konsere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Ünal ve Tekirdağ Kent Konseyi Başkanı Mehmet Ali Işıkgör de katıldı. Beğeniyle izlenen konser ayakta alkışlandı.