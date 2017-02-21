21.02.2017 10:01:08

Tekirdağlı tekvandoculardan büyük başarı

205 sporcunun katılımıyla yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Tekvando Yarı Final 1. Grup müsabakalarına katılan Tekirdağ Yıldız Erkek Takımı tekvandocuları, toplam 24 puan alarak 2. olarak finallere gitmeye hak kazandı.

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205 sporcunun katılımıyla yapılan Anadolu Yıldızları Ligi Tekvando Yarı Final 1. Grup müsabakalarına katılan Tekirdağ Yıldız Erkek Takımı tekvandocuları, toplam 24 puan alarak 2. olarak finallere gitmeye hak kazandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce organize edilen Anadolu Yıldızları Ligi Tekvando Yarı Final 1. Grup müsabakaları 17-19 Şubat 2017 tarihinde Manisa'da başladı. Manisa'nın ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren müsabaka da erkekler ve bayanlar kategorisinde yer alan toplam 205 sporcu katıldı.Müsabakalarda Tekirdağ Yıldız Erkek Takımı tekvandocuları 2. olarak finallere gitmeye hak kazanırken, toplam 24 puan almayı başardı. Müsabakalarda, 41 kilogramda Abdülkadir Öztürk 1., 33 kilogramda Mecitcan Doğan 2., 45 kilogramda Raşit Beşli 3., 53 kilogramda Oğuz Tokgöz 1., 61 kilogramda Ozan Toytoğlu 2., 49 kilogramda Muammer Uzun ise 2. oldu. Üç günde 5 final müsabakası heyecanı yaşayan Yıldız Erkek Tekvandocular müsabakalar sonunda 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalyanın sahibi oldular. 37 kilogramda da güzel mücadele eden Tekirdağ'dan Alperen Ayaz da 20-19 skorla Manisa İl Takımı rakibine yenilerek elendi.Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri protokol üyeleri tarafından sporculara takdim edildi.