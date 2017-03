01.03.2017 19:01:31

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü personeli kan bağışını özendirme ve vatandaşlara örnek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü personeli kan bağışını özendirme ve vatandaşlara örnek olmak amacıyla kan bağışında bulundu.Tekirdağ Kızılay Şubesi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen kan bağışı aracı vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğü alışanları kan bağışında bulundular.Konuyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, kan bağışı etkinliği düzenleyerek, hem kan bağışı konusunda vatandaşların duyarlı olması, hem kan verme bilincinin yaygınlaşması, hem de kana ihtiyacı olan kişilere Kızılay vasıtasıyla faydalı olabilme amacı taşıdıklarını belirtti.Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, "Kızılay'ın kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hizmetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için kan stoklarının da yeterli miktarda olması gerekmektedir. Yetersiz olan her bir kan stokunun vatandaşlarımıza ihtiyaç anında olumsuzluk olarak geri döneceği, buna karşılık yapılan her bir kan bağışının da bir hayat kurtaracağı aşikardır. Bu nedenle her sağlıklı bireyin kan vermesi insanlığa olan değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek bir sorumluluktur. Aynı zamanda düzenli aralıklarla kan vermenin bireyin kendi sağlığına da faydalı olduğu tıbben kanıtlanmıştır. Yılda en az 2 kez kan vermek sağlık açısından olumlu olmakla birlikte, en azından yılda 1 kez mutlaka kan vermeliyiz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla süreklilik arz eden bir hassasiyetle toplum olarak kan vermeliyiz. Büyük bir özveri ve emekle görev yapan sağlık çalışanları olarak şimdi de, kanıyla can vermek ve faydalı olabilmek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü olarak Kızılay'a kan bağışında bulunduk" ifadelerini kullandı.