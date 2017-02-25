25.02.2017 10:56:57

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü İşler'den veda mesajı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanlığına atanan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler, veda mesajı yayımladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanlığına atanan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler, veda mesajı yayımladı.Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanlığına atanan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis veda mesajında, "5 yılı aşkın bir süredir İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptığım ilimizden Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanlığına görevlendirilmem dolayısıyla ayrılmaktayım. Gerek aldığım devlet terbiyesi ve gerekse ailemiz ve muhitimizden devşirdiğimiz değerlerimiz icabı bugüne kadar şahsıma tevdi edilen her vazifeyi aşkla yapmaya, mesai mefhumu düşünmeksizin bütün birikim ve istidadımla yürüttüğüm vazifenin hakkını vermeye çalıştım. Üşenmeden, gücenmeden işleri bir adım öteye taşımanın gayreti içinde oldum. Bunu yaparken de başta ailemin olmak üzere, devlet büyüklerimizin, amirlerimin ve nihayet mesai arkadaşlarımın katkısı ve teşvikini asla unutamam. Bundan dolayı kendilerine müteşekkirim" ifadelerini kullandı."Devlet görevinde takdir edilen vazifelere rıza esastır"Devlet görevinde takdir edilen vazifelere rıza esastır" diyen İşler mesajında şu ifadeleri kaydetti:"Elbette bu takdir de ilahi takdirin üstünde değildir. Yani bu aynı zamanda bir ilahi takdirdir. Bunun gereği olarak bir yerden başka bir yere, bir görevden başka bir göreve gitmekteyim. Bu bir nöbet değişimidir. Büyüklerimizin takdiri böyle ve bize düşen bu takdire rıza göstermektir. Bu nedenle buradan ayrılırken, beşeriyetin gereği veya görevin icabı olanlar hariç, kimseyi nefsim için kırmamış olduğumu umarım. Bu anlamda inşallah üzerime bir hak doğmaz. Kimsenin üzerinde de bir hakkımın kalmadığını kabul ederim. Meslek hayatımın 5 yılını yaşadığım Tekirdağ'dan ayrılırken, güzel duygular, iyi hatıralarla ayrılıyorum. Yöneticisinden, öğrencisine kadar eğitimin tüm paydaşlarıyla verimli bir zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. Öğrenci velisinden çarşıdaki esnafa kadar herkes ve her kesimle sevgi ve saygı içindeki ilişki ve iletişimi de içtenlikle hatırlayacağım. Elbette sevdiğiniz ve sevildiğinizi umduğunuz yerlerden ayrılıklarda burukluk hissedersiniz. Ancak yeni bir göreve ve görev yerine gidişte de farklı bir heyecanı yaşamak da doğaldır. Bu duygularla Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden ayrılırken geri de kalan herkese içtenlikle veda ediyor, bundan sonra da eğitim-öğretim hizmetlerinin yeni İl Milli Eğitim Müdürünün liderliğinde daha öteye taşınacağı inancımı samimiyetle paylaşmak istiyorum. Baştan beri ilgi ve desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanıma, Sayın Müsteşarıma, Sayın Genel Müdürüme ve tüm mesai arkadaşlarıma minnettarım. Haklarını helal etmelerini diliyorum. Allah'a ısmarladık"