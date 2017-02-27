27.02.2017 17:25:55

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın, Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı makamında ziyaret etti.Ziyarette, belediye çalışmaları ve şehrin genel durumu hakkında Başkan Albayrak ile bir süre görüşen Aydın, belediyenin başarılı çalışmalarından dolayı emeği geçen herkesi tebrik etti.Başkan Albayrak da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'a teşekkür etti.