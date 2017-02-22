22.02.2017 17:43:44

Tekirdağ heyetinden ETB'ye ziyaret

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi STK başkanları, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti. Tekirdağ heyeti, canlı hayvan ile hububat ve yağlı tohumlar satış tesislerinde incelemelerde bulundu.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesi STK başkanları, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret etti. Tekirdağ heyeti, canlı hayvan ile hububat ve yağlı tohumlar satış tesislerinde incelemelerde bulundu.Ziyarete, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Malkara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Ayaz, Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz, Malkara Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Turgutlugil, Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgu ve Malkara Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Fahrettin Kazan'dan oluşan heyet katıldı. Heyet, canlı hayvan ile hububat ve yağlı tohumlar satış tesislerinde incelemelerde bulundu.Ziyaret programında Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Göktaş, Meclis Üyeleri Ahmet Özmen, İsmail Arslan ve Oğuz Kurban hazır bulundu.Tekirdağ'daki büyükbaş hayvan varlığının yarısının, küçükbaş hayvan varlığının ise üçte birinin bulunduğu Malkara ilçesinde kurulması planlanan Et Entegre Tesisine ilave olarak canlı hayvan satış tesisinin de kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Edirne Ticaret Borsasında düzenlenen salon satışlarına iştirak eden heyet, yürütülen faaliyetler ve sistemin işleyişi konusunda ayrıntılı bilgiler aldı.Canlı hayvan tesisi kurulmasıyla; hem üreticilerin yetiştirdikleri hayvanların modern ortamlarda ve değerinde pazarlanmasına olanak sağlanması hem de canlı hayvan ticaretiyle iştigal edenlerin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağı sistemin oluşturulması hedefleniyor.