06.05.2017 13:24:19

Tekirdağ'dan Fazıl Say geçti

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ı Tekirdağlı sanatseverlerle buluşturdu.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ı Tekirdağlı sanatseverlerle buluşturdu.Düzenlenen konsere, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve eşi Gülseren Albayrak, Genel Sekreter Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Gazeteci Oktay Ekşi, Yazgülü Aldoğan, Pınar Türenç, Tufan Türenç, ABD Eski Büyükelçisi Emekli Diplomat Namık Tan, Ünlü Televizyoncu İsmail Küçükkaya, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Emek Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Remzi Buharalı, İlçe Belediye Başkanları, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve yüzlerce sanatsever katıldı.Fazıl Say'ın sahne aldığı Çerkezköy OSB Konferans Salonu sanatseverlerle doldu taştı. Say, dört bölüm ve 17 eserin yer aldığı yaklaşık bir saat süren eşsiz konseriyle, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Yüzlerce sanatseverin katıldığı konser dakikalarca ayakta alkışlandı. Fazıl Say bitmeyen alkış seline karşılık defalarca sahneye çıkarak hayranlarını selamladı.Konser sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, alkışlar eşliğinde Fazıl Say'a çiçek takdim etti.