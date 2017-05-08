09.05.2017 00:52:40

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerinin uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıslara düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişi'den 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polis ekiplerinin uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıslara düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişi'den 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlar neticesinde 13 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin edreslerinde yapılan aramalarda, 157 fişek satışa hazır bonzai, 15 fişek satışa hazır vaziyette eroin, 7 fişek satışa hazır vaziyette kokain, 18 fişek satışa hazır vaziyette marok, 51 adet ekstacy hap, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 7 adet fişeği, 1 adet faturası olmayan kurusıkı tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 310 TL. para ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.