25.02.2017 12:22:29
Kaza, Başar Kışlası önündeki TOKİ kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ahmet C. yönetimindeki 59 LY 126 plakalı otomobil, Ersel K. yönetimindeki 59 M 5010 plakalı şehir içi minibüsü ile çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan minibüs yolcuları Nermin I. ve Yasemin S. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Başar Kışlası önündeki TOKİ kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ahmet C. yönetimindeki 59 LY 126 plakalı otomobil, Ersel K. yönetimindeki 59 M 5010 plakalı şehir içi minibüsü ile çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan minibüs yolcuları Nermin I. ve Yasemin S. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.