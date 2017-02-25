25.02.2017 12:22:29

Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Başar Kışlası önündeki TOKİ kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ahmet C. yönetimindeki 59 LY 126 plakalı otomobil, Ersel K. yönetimindeki 59 M 5010 plakalı şehir içi minibüsü ile çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan minibüs yolcuları Nermin I. ve Yasemin S. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.