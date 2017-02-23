23.02.2017 13:38:48

Tekirdağ'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Saray'dan Çerkezköy istikametine seyreden Selami E. idaresindeki 34 NK 1167 plakalı tır ile Çukuryurt Mahallesinden Saray istikametine gitmekte olan Kenan Ö. idaresindeki 59 PP 797 plakalı hafif ticari araç, Çukuryurt Mahallesi mevkinde kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada tır sürücüsü Selami E., hafif ticari araç sürücüsü Kenan Ö. ile yanında bulunan Necmi Ö. ve Kenan K. yaralandı. Yaralılar diğer sürücülerin kazayı bildirmesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.Saray Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.