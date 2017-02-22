22.02.2017 11:36:10

Tekirdağ'da Sürü Yönetimi kursu başladı

Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen Sürü Yönetimi Kursu 60 kursiyerin katılımı ile başladı.

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Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Tekirdağ Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile organize edilen Sürü Yönetimi Kursu 60 kursiyerin katılımı ile başladı.İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle organize edilen "Sürü Yönetimi" kursu Süleymanpaşa ilçesine bağlı Banarlı mahallesinde başladı. 10 gün toplam 40 saatlik devam edecek kurs 60 kursiyerle başladı. Kursun açılışı Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, İlçe Milli Eğitim Merkezi Müdürü Ünal Mamur, Halk Eğitim Müdürü Suat Aydın ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Sarıkoca, kursun hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.