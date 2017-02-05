05.02.2017 16:08:16

Tekirdağ'da 'Roman Buluşması' renkli görüntülere sahne oldu

Tekirdağ'da Roman vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 'Roman Buluşması' adı altında geniş katılımla düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.

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Tekirdağ'da Roman vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla 'Roman Buluşması' adı altında geniş katılımla düzenlenen program renkli görüntülere sahne oldu.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Roman Dernekleri Birliği tarafından "Dünden Bugüne Tekirdağ'daki Roman Toplumu Sorunları ve Çözümleri" konulu bir program düzenlendi. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bir düğün salonunda düzenlenen programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun yanı sıra yaklaşık 2 bin Roman vatandaş katıldı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Buradaki amacımız, olumsuz etki yapan bütün sıkıntıları inceleyerek, irdeleyerek masaya yatırmak. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyemiz, ilgili birimler ve ilgili dernekler böyle bir çalışma yaptı. Bugün buradaki maksadımız Roman derneklerin Büyükşehir Belediyemizle birlikte ortaya çıkardıkları sorunları gün yüzüne çıkarmak, basınla paylaşmak. Burada bu sorunları paylaşarak, hangi çözüm yolları bulunabilir, Roman vatandaşlarımızın sorunları nasıl çözülebilir. Dolayısıyla mesele açık ve net şudur ki, bizim sorunlarımızı herkesin bilmesini sağlamak. Buradaki gayretimiz, maksadımız budur" dedi."Roman vatandaşlar artık kendi sorunlarına sahip çıkıyorlar"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak da yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3 ay önce Tekirdağ'daki Roman derneklerindeki arkadaşlar bir araya gelip bir toplantı yaptılar. Ben en son kısmına katıldım, orada konuştuğumuz kadarıyla kendilerine şu öneriyi sundum; gelin bir çalıştay yapalım ve bu çalıştay içerisinde de konuları masaya yatıralım dedik. Kendileri bir aydır ilçe ilçe dolaşarak, 5 kişilik bir heyet oluşturdular. Bugün gelmiş olduğumuz şu organizasyon sağlanmış oldu. Bugünkü katılım beni gerçekten çok mutlu etti. Bu demek oluyor ki Roman vatandaşlar artık kendi sorunlarına sahip çıkıyorlar" ifadelerini kullandı.Roman vatandaşların sorunlarının konuşulduğu program öncesi Roman havaları eşliğinde oyunlar oynandı. Roman havalarının ardından mehteran takımı bir gösteri yaptı.