27.01.2017 07:00:22

Tekirdağ'da İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde işçi servisi otobüs ile otomobil çarpıştı meydana gelen feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde işçi servisi otobüs ile otomobil çarpıştı meydana gelen feci kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza gece 24.30 sıralarında Saray ilçesi Bağlar mevkinde meydana geldi. Halil Keskin (25) idaresindeki 59 S 4150 plakalı işçi servisi Saray istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen Onur Yalçın (33) idaresindeki 48 US 764 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.Meydana gelen kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Onur Yalçın hafif şekilde yaralanırken yanında bulunan Tuğba Şentürk (25) hurdaya dönen otomobilde sıkışarak feci şekilde can verdi. İşçi servisinde bulunan işçilerde herhangi bir yaralanma olmazken otomobilde sıkışarak can veren Tuğba Şentürk'ün cesedi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.Hafif yaralan otomobil sürücüsü ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza yerine gelen Saray Cumhuriyet Savcısı'nın ön incelemesinin ardından Tuğba Şentürk'ün cesedi Saray Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.