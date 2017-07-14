14.07.2017 12:22:42

Tekirdağ'da El-Kaide operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde El-Kaide'ye eleman kazandırdığı iddia edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir yapılan istihbarat çalışmaları sonucu El-Kaide mensubu oldukları ve örgüte eleman kazandırdıkları tespit edilen 3 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, El-Kaide üyesi oldukları öğrenilen Y.Ö. (24), S.D. (24) ve G.K.'yı (15) eş zamanlı operasyonda Kızılpınar Mahallesi'ndeki evlerinde gözaltına aldı. 3 şüpheli bu sabah saatlerinde Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.