01.02.2017 21:16:12

Tekirdağ'da değişik suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

Tekirdağ genelinde değişik suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 35 kişi yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Tekirdağ genelinde değişik suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 35 kişi yakalandı.Tekirdağ'da değişik suçlardan aranan şahısların yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İl merkezinde 30 ayrı adreste yapılan aramada aranan 12 kişi, ilçelerde 60 ayrı adreste yapılan aramalarda aranan 23 şahıs olmak üzere toplam 35 kişi yakalandı. Hayrabolu ilçesinde yapılan aramalarda ise bir şüphelinin ikametinde ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 35 şahsın adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.