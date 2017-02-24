24.02.2017 17:48:31

Tekirdağ'da 'Bylock'tan' 1 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında, 'Bylock' kullandığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde FETÖ soruşturmaları kapsamında, 'Bylock' kullandığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü ile bağlantısı olduğu ve şahsın 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilmesi üzerine, yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen E.T. simli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın gerekli işlemleri bittikten sonra adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.