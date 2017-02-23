23.02.2017 17:38:01

Tekirdağ'da 'ByLock' kullanan 2 kişi yakalandı

Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.

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Tekirdağ'da FETÖ soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da FETÖ soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 'ByLock' kullandıkları tespit edilen Z.G. ve S.G. gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar gibi dijital materyaller ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.